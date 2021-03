Politie vindt lachgas bij automobilist ‘die niet meer gebruikt’ en nog eens veertien flessen in taxi

Bij de controle van een wagen in de nacht van zaterdag op zondag langs de Blarenberglaan werd er bij een autobestuurder een fles lachgas aangetroffen. Het was niet de eerste keer dat de chauffeur tegen de lamp liep. In het verleden werden er al zes processen-verbaal opgesteld voor het bezit van flessen lachgas, en begin dit jaar nam de politie ook al 27 flessen in beslag na een huiszoeking bij de man. Na een ziekenhuisopname beweerde de man geen lachgas meer te gebruiken. “Ik was een felle gebruiker, maar omdat ik recent drie maanden in het ziekenhuis moest doorbrengen met verlammingsverschijnselen, ben ik ermee gestopt”, aldus de chauffeur. De passagier van de wagen gaf wel toe dat hij het lachgas had gebruikt. De fles werd in beslag genomen en het duo werd rechtstreeks gedagvaard voor de politierechtbank. Ze schonden op het moment van de controle namelijk de avondklok. De bestuurder werd in het verleden al zeventien keer geverbaliseerd voor inbreuken op de coronamaatregelen.