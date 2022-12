Politie verspreidt tips na inbrakengolfje afgelopen weekend: “Hopelijk ontmoedigen ze potentiële dieven”

De inbrekers drongen de woningen meestal op dezelfde manier binnen. Zo werd er telkens een raam aan zowel de achter- of voorkant geforceerd of ingeslagen. Dat gebeurde onder meer in Kauwendaal, De Prinsenlaan, op Kouter, langs de Geerdegem-Schonenberg en op de Kerkhoflei in Mechelen. Ook in Willebroek stelde de politie verschillende inbraken vast. Onder meer langs de Papyruslaan en in de Schorheidelaan. Twee keer lukte het de inbrekers niet om de woning te betreden. Dat was in de Grote Nieuwedijkstraat en langs de Auwegemvaart.