Politie verbaliseert 52 (brom)fietsers: “Zij reden allen door de voetgangerstunnel aan het station”

Mechelen Effectieve celstraf voor winkeldief die stal omdat hij een groot gezin had

Een Nederlander is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een effectieve celstraf van 8 maanden en een geldboete van 800 euro. De Nederlander werd schuldig bevonden aan een winkeldiefstal. Die pleegde hij in 2021 in een filiaal van supermarkt Carrefour. De man werd op heterdaad betrapt en wilde de diefstal eerst onderling regelen. Aan de winkelbediende zei hij dat hij een groot gezin en daarom de spullen had willen stelen. Opdagen voor zijn proces deed de man niet. Hij liet verstek gaan.

4 oktober