Politie vat winkeldief dankzij hulp van Aldi-medewerkster

Voetbal Jupiler Pro League Jannes Van Hecke en KV Mechelen met 2-0 ten onder op Sclessin: “Was een uitgelezen kans om punten te pakken”

4 op 27 op verplaatsing dit seizoen - de gestaakte wedstrijd in Charleroi even buiten beschouwing gelaten. Neen, ook op bezoek bij Standard kon KV Mechelen geen punten pakken. Jannes Van Hecke en co gingen met 2-0 de boot in. “We hebben vanavond gewoon te weinig gecreëerd”, aldus de 21-jarige middenvelder.

13:42