Politie vat drie winkeldieven in Willebroek, maar agenten schrikken pas echt als ze bij daders thuis komen

“Door hem ben ik alle foto’s van mijn prematuur geboren kleindoch­ter kwijt”: na tientallen diefstal­len kent drugsver­slaaf­de vandaag zijn straf

De 43-jarige J.B. uit Leuven, die aan een hele reeks diefstallen wordt gelinkt, weet vandaag welke straf hij hiervoor krijgt. Zo stal de drugsverslaafde onder meer in de Zomerbar aan Thomas More in Mechelen de handtas van een jongedame. “Toen zij naar haar gsm belde, nam de beklaagde op.” En voor nog een andere vrouw uit Mechelen bracht een diefstal heel wat emotioneel leed met zich mee.