Politie vat aanvaller van Mauro (12), mama reageert opgelucht: “Dit mag niet ongestraft blijven”

Mechelen Baasjes maken zich zorgen: “Doe iets aan het glas op de hondenwei­de!”

27 oktober “Doe iets aan dat glas!” Gebruikers van de hondenweide in de Papenhofdreef in Mechelen vragen maatregelen om te voorkomen dat viervoeters hun snuit of poten snijden aan de scherpe stukken die in de grond zitten.