Politie stelt meerdere inbreuken vast bij controles van getunede wagens: “Inbreuken zo snel mogelijk herstellen en opnieuw naar technische keuring”

Man opgepakt voor het leksteken van autobanden

De politie Rivierenland heeft een man kunnen arresteren nadat hij enkele autobanden van geparkeerde voertuigen had lek gestoken. Dat gebeurde in de Hamerstraat in de Mechelse Arsenaalwijk. In totaal werden er vijf voertuigen geviseerd. Er is momenteel nog niet veel duidelijkheid over zijn motief. Na zijn arrestatie werd de man ter beschikking gesteld van het parket.