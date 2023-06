Politie stelt 31 PV’s op tegen inklimmers De Nekker

Werkmateri­aal gestolen uit kelder van apparte­ment

Dieven hebben op de Koningin Astridlaan in Mechelen ingebroken in de kelderruimte van een appartementsgebouw. De daders geraakten in die kelder door een deur te forceren. Eens binnen werd er werkmateriaal gestolen. Elders in de straat werd er nog geprobeerd om in te breken in de kelderruimtes van een appartementsgebouw. Alleen geraakten de daders hier niet binnen. Wel raakten enkele deuren nog beschadigd.