Politie start onderzoek naar twee inbraken

Er werd onder meer ingebroken in de Duivenstraat. De dief drong hier langs de achterkant de woning binnen. Eens binnen werd de woning doorzocht, maar wanneer de bewoonster thuiskwam, sloeg de dief op de vlucht. Hij is nog steeds spoorloos. In Hoogland bleef het gelukkig bij een inbraakpoging. Toen de dief de woning wilde betreden, trad het inbraakalarm in werking. “Waarop de dief op de vlucht sloeg”, luidt het bij de politiezone van Mechelen-Willebroek. Of het om dezelfde inbreker gaat, is momenteel nog niet bekend. Er is een onderzoek geopend.