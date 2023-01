Politie start onderzoek na vier woninginbraken en twee pogingen

MechelenOp vier plekken in Mechelen is het afgelopen weekend ingebroken in een woning. In één straat pleegden de dieven nog twee inbraakpogingen. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart.

De dieven maakten al zeker op twee plaatsen een buit. Zo werd er bij een woninginbraak in de Kadodderstraat en in de Velgerstraat, in de buurt van het Vrijbroekpark, telkens een partij juwelen ontvreemd. Verder drongen de dieven ook nog een woning binnen in de Geerdegem-Schonenberg en langs de Hogeweg. “Hier moet er door de bewoners nog worden nagegaan wat er werd gestolen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

In de Hogeweg werd er volgens de politiezone Rivierenland nog getracht om in te breken in twee andere woningen. Achteraan de woningen werd er een raam geforceerd, maar binnen geraakten de dieven niet. Opvallend is dat er bij alle geslaagde woninginbraken telkens een raam werd geforceerd.

Of alle vier inbraken en inbraakpogingen aan elkaar kunnen worden gelinkt en of ze door dezelfde daders werden gepleegd, is nog niet bekend en maakt deel uit van verder onderzoek. De daders zijn voorlopig spoorloos, maar worden opgespoord.

