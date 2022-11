Politie start controles op fietsverlichting: “Nodig blijkt uit cijfers”

BASKETBAL VROUWEN EUROLEAGUE Ziomara Morrison en Kangoeroes treffen Gerona: “Elke wedstrijd is voor ons een waar gevecht”

Donderdag spelen de vrouwen van Kangoeroes Mechelen hun derde wedstrijd in de Europese topcompetitie. Na een nul op twee hopen Morrison en co het tij te keren. Het Spaanse Gerona is te gast in sporthal De Schalk. De wedstrijd wordt uitgezonden op de betaaltelevisie.

