Politie onderzoekt zes inbraakpogingen

MechelenHet afgelopen weekend hebben dieven geprobeerd om in te breken in vier woningen, een appartementsgebouw en een gemeenschappelijke fietsenstalling. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

De dieven probeerden onder meer in te breken in een woning op het Kardinaal Mercierplein in Mechelen. Hier werden de dieven opgemerkt door de bewoners. “Wanneer zij lawaai hoorden en gingen kijken, vluchtten twee onbekenden mannen weg”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Er werd dus geen buit gemaakt. Tijdens de vasttellingen werden er ook geen braaksporen aangetroffen.”

Ook langs de Koningin Astridlaan in Mechelen werden de inbrekers op heterdaad betrapt door de bewoners. Hier werd er getracht om in te breken in twee woningen “Maar wanneer de bewoners het licht aanstaken, sloegen de verdachten op de vlucht”, klinkt het nog bij de politiewoordvoerder. “Ook hier werden geen inbraaksporen aangetroffen.”

Inbraakalarm

Bij een vierde inbraakpoging, deze keer langs de Leestestenweg, geraakten de inbrekers ook niet binnen in de woning. Hier trad het anti-inbraakalarm in werking op het moment dat dieven het raam en de deur probeerden te forceren. Tot slot probeerden de daders ook nog in te breken in een gemeenschappelijke fietsenstallen van een gebouw in de Ivo Cornelisstraat en in een appartementsgebouw langs de Dijle.

Beide panden werden niet doorzocht, maar de deur van zowel de fietsenstalling als het appartementsgebouw raakte wel telkens beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek is inmiddels een onderzoek opgestart naar de feiten. Of het om dezelfde daders gaat, is nog niet bekend. Voorlopig zijn de dieven spoorloos, maar zij worden wel opgespoord.

