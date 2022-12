Politie onderzoekt drie diefstallen uit bestelwagens

Op drie verschillende plekken in Mechelen hebben dieven ingebroken in bestelwagens. Zo werd er in de Korte Maagdenstraat een portefeuille gestolen en gingen de dieven er in de Nekkerspoelstraat vandoor met een tablet en een sleutelbos. In de Aambeeldstraat tot slot werd er een portefeuille ontvreemd uit een bestelwagen. Volgens de politie waren de voertuigen telkens niet-slotvast achtergelaten. Er is nu een onderzoek opgestart. De daders worden opgespoord. Of de drie diefstallen aan elkaar kunnen worden gelinkt, is momenteel nog niet duidelijk.