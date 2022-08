Politie neemt overladen vrachtauto in beslag

Mechelen Maneblus­ser Classic Tour lokt opnieuw heel wat kijklusti­gen, Bart en Tinneke stelen de show: “Van dit type voertuig rijden er nog maar een 140-tal rond”

De Grote Markt in Mechelen was zondag het epicentrum voor liefhebbers van oldtimers. Voor de zeventiende keer ging er de Maneblusser Classic Tour door. Een Opel uit het jaar 1910 was de absolute eyecatcher.

15 augustus