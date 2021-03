Politie neemt 15 grote flessen met lachgas in beslag bij politiecontroles: “Zelf gebruik ik niet meer nadat ik ben opgenomen in het ziekenhuis met verlamingverschijnselen”

Bij de controle van een wagen in de nacht van zaterdag op zondag langs de Blarenberglaan werd er bij een autobestuurder een fles lachgas aangetroffen. Het was niet de eerste keer dat de chauffeur tegen de lamp liep. Naast 6 processen-verbaal voor het bezit van één of meerdere flessen lachgas, nam de politie na een huiszoeking begin dit jaar ook al 27 flessen in beslag. Na een ziekenhuisopname beweerde de man geen lachgas meer te gebruiken. “Ik was een felle gebruiker”, verklaarde de chauffeur.

“Maar omdat ik recent drie maanden in het ziekenhuis moest doorbrengen nadat ik werd opgenomen met verlammingsverschijnselen ben ik ermee gestopt.” Terwijl de bestuurder ontkende het lachgas te hebben geïnhaleerd, gaf de passagier wel toe dat hij het lachgas had gebruikt. De fles werd in beslag genomen. Nog in Mechelen werden er dit weekend nog eens 14 grote flessen met lachgas in beslag genomen. Dat gebeurde na een andere controle van een taxi deze keer in de Elektriciteitsstraat

Volledig scherm MECHELEN - Bij de controle van de taxi werden er 14 flessen gevonden. Negen lagen op de achterbank, vijf lagen in de koffer. © Lokale Politiezone Mechelen-Willebroek

Taxi

“De flessen waren de eigendom van een passagier die de taxichauffeur vervoerde”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Negen flessen lagen achteraan in de auto. De vijf overige werden opgeborgen ik de koffer.” De passagier was ook nog in het bezit van een grote tas met ballonnen en een geldsom van bijna 700 euro in contanten. “Zowel de taxichauffeur als de passagier werden voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat”, gaat Van de Sande verder. “Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld.”

Zo mag de chauffeur een boete van in totaal 2.200 euro verwachten. De chauffeur en passagier van het voertuig dat gecontroleerd werd langs de Blarenberglaan werden tot slot nog rechtstreeks gedagvaard voor de politierechtbank. Zo schonden ze op het moment van de controle de avondklok. Dit was niet de eerste keer. De bestuurder werd eerder al 17 keer geverbaliseerd voor inbreuken op de coronamaatregelen waaronder twee dagen voor deze feiten. Ook toen was de huidige passagier erbij.

