Politie neemt 121 flessen lachgas in beslag bij chauffeur onder invloed van cannabis

Het rijbewijs van de Nederlander werd onmiddellijk in beslag genomen voor vijftien dagen. Tijdens het doorzoeken van zijn voertuig trof de politie de 121 flessen aan. “De man was bovendien ook nog in het bezit van een aanzienlijke geldsom”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hiervoor had de man geen duidelijke uitleg. Daarom werd beslist om het geld in beslag te nemen.” Ook de flessen lachgas werden uiteindelijk in beslag genomen.

3 promille

In totaal werden er afgelopen weekend nog twaalf andere rijbewijzen ingetrokken. Twee van hen waren onder invloed van cannabis, een derde chauffeur was onder invloed van cocaïne en amfetamines. “Acht autobestuurders waren dan weer onder invloed van alcohol”, gaat Van de Sande verder. “Eén van hen had maar liefst 3 promille alcohol in zijn bloed.” Het dertiende rijbewijs dat werd ingetrokken was er een van een fietser. Hij had 2,2 promille alcohol in zijn bloed.

Volledig scherm MECHELEN - De politie van Mechelen-Willebroek nam de 121 flessen met lachgas in beslag. © Lokale Politiezone Mechelen-Willebroek

Dronken fietser

“En had een verkeersongeval veroorzaakt met lichamelijk letsel”, verduidelijkt de politiewoordvoerder. “Hij was tegen een andere fietser gebotst. Die fietser raakte daarbij gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis voor verzorging.” Afgelopen weekend werden er 1.380 chauffeurs aan de kant gezet voor een alcohol -of drugstest. Buiten de dertien rijbewijzen die werden ingetrokken voor vijftien dagen, moesten nog 11 chauffeurs hun rijbewijs voor 6 uur afgegeven, 21 anderen deden dat tot slot voor 3 uur.

De alcohol- en drugscontroles kaderden binnen de BOB-zomercampagne en binnen de campagne ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’.

