Politie moet in de achtervolging nadat chauffeur (22) door verkeerskegels rijdt aan alcoholcontrole: “Jongeman was onder invloed van alcohol én drugs”

MechelenEen 22-jarige jongeman heeft het afgelopen weekend zijn rijbewijs moeten inleveren voor 15 dagen. Hij testte positief op het gebruik van alcohol en drugs. Dat bleek pas na een dolle achtervolging in het Industriepark in Mechelen-Zuid.

De jonge chauffeur werd opgemerkt aan de rotonde van technopolis in Mechelen. “Maar hij had blijkbaar geen zin om te stoppen voor een drugs- en alcoholcontrole”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De chauffeur reed door de aangebrachte verkeerskegels en vluchtte vervolgens met onaangepaste snelheiden weg.” Een interceptievoertuig van de politiezone Mechelen-Willebroek ging meteen in de achtervolging.

Politierechter

Na een dolle achtervolging doorheen het Industriepark in Mechelen-Zuid kon de chauffeur aan de kant worden gezet. “Toen werd ook duidelijk waarom hij op de vlucht sloeg”, gaat Van de Sande verder. “De chauffeur testte niet enkel positief op cannabis en cocaïne, maar had ook nog een 0,6 promille in zijn bloed.” Het rijbewijs van de jongeman werd ingetrokken voor 15 dagen. Binnenkort zal hij voor de politierechter moeten verschijnen.

Buiten deze chauffeur moesten er nog zeven andere autobestuurders hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Eén van hen testte positief op het gebruik van cannabis, een andere chauffeur was dan weer onder invloed van cocaïne en had 1,4 promille in zijn bloed. Vijf chauffeurs bleken na een alcoholcontrole dan weer onder invloed te zijn van alcohol. Bij hun ademanalyse bliezen ze tussen de 1,6 en 2 promille.

Rijverbod

Afgelopen weekend zette de politie ook nog een chauffeur aan de kant die zonder rijbewijs reed. De man had 1 promille in zijn bloed. “Na nazicht bleek dat de chauffeur reed terwijl hij een rijverbod heeft”, licht de politiewoordvoerder nog toe. “De man mocht sinds 23 juni niet meer rijden en dit nog tot en met 19 december.” Het voertuig waarmee hij reed werd getakeld. Volgens de politie was het overigens niet van hem.

Tot slot werden er nog elf rijbewijzen van autobestuurders ingetrokken voor 6 uren, negentien anderen leverden hun rijbewijs in voor 3 uren. De drugs- en alcoholcontroles van afgelopen weekend kaderden binnen de BOB-zomercampagne. Dergelijke controles zullen volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek ook de komende weken nog worden herhaald.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.