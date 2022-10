Politie Mechelen-Willebroek flitst 656 bestuurders tijdens flitsmarathon: laagvlieger rijdt 112 kilometer per uur in zone 70

In de Muizenhoekstraat in Mechelen reed een bestuurder 60 kilometer per uur, terwijl de maximum toegelaten snelheid hier 30 kilometer per uur is. In de Baeckelmansstraat in Willebroek werd een bestuurder geflitst aan 67 kilometer per uur in de zone 50. Ook in de Egide Walschaertsstraat en de Zwartzustervest in Mechelen geldt de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. In beide straten reden sommige bestuurders meer dan 30 kilometer per uur te snel.