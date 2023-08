Politie laat bijna 1.120 chauffeurs blazen: “11 rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen”

Grote Markt afgesloten voor optreden van Pommelien Thijs

Op Maanrock was de Grote Markt afgesloten voor, niet meteen verrassend, Pommelien Thijs. Pommelien was één van de publiekstrekkers op de familiedag van Maanrock, en ze deed dus haar reputatie alle eer aan. Ze zorgde meteen voor heel veel ambiance. Mooi momentje was toen ze haar zus op het podium riep voor ‘Kleine tornado’.