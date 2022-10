Politie int voor ruim 15.000 euro aan boetes tijdens controleactie op zwaar vervoer

In Willebroek inde de politie voor een totaalbedrag van 4.266 euro aan boetes, in Mechelen ging het om 10.736 euro. Tijdens de controleactie kon de politie onder meer een vrachtwagen verbaliseren die rondreed met een kenteken dat sinds 13 september jongstleden was gewist. “Ook de tachograaf, de transportvergunning, ladingzekering en technische keuring waren niet in orde”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Verder werd er ook nog een Nederlandse vrachtwagen aan de kant gezet die te zwaar was geladen.