Politie houdt woord: Vier arrestaties in onderzoek naar inbrakenplaag die Mechelse deelgemeenten teisterde

Sinds het einde van de zomervakantie en het begin van het nieuwe schooljaar merkte de politie van Mechelen-Willebroek het aantal inbraken in verschillende wijken en deelgemeenten toenemen. Afgelopen zaterdag beloofde de politie actie te ondernemen en de politie hield duidelijk woord. Tijdens een gecoördineerde controleactie kon de politie vier personen arresteren. Alle vier komen in aanmerking voor de inbraken. “De actie ging door in de nacht van zaterdag op zondag. We hielden een oogje in het zeil met verschillende politiepatrouilles, maar ook de collega’s in burger”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Vanuit de lucht kregen we steun van het droneteam van de politiezone Klein-Brabant.”

Boortjes

Het was gedurende deze actie dat politie plots twee verdachte wandelaars had opgemerkt in de omgeving van de spoorlijn. Wanneer de agenten het duo wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. “De drone kon hen echter snel in beeld brengen”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Eén van de verdachte werd opgemerkt terwijl hij zich verstopte in de drassige velden in de buurt. De andere verdachte probeerde zich eerst nog te verstoppen in de dichte begroeiing, maar kon op aangeven het dronteam alsnog nog worden gelokaliseerd en gearresteerd.” Het duo was in het bezit van inbrekersmateriaal waaronder handschoenen en boortjes. Hiermee maakten de verdachten vermoedelijk gaatjes in het raamkozijn om zo de woningen te kunnen binnendringen.

Quote Wanneer onze collega’s het voertuig aan de kant zette, hadden de inzitten­den een erg onsamenhan­gend verhaal. Naar eigen zeggen waren ze onderweg naar het Nederland­se Zwolle, maar in de GPS van hun voertuig stond Leest ingegeven Politiewoordvoerder Dirk Van de Sande

Verder droegen de twee mannen ook nog schoenen waarvan gelijkenissen werden aangetroffen tijdens het uitvoeren van de technische vaststellingen in het sporenonderzoek van de politie. Hierop werd beslist om de twee mannen, beiden uit Albanië van 24 en 34 jaar oud, na hun arrestatie over te brengen naar het politiekantoor en ter beschikking te stellen van het parket. De onderzoeksrechter in Mechelen besliste later om hen beiden aan te houden en op te sluiten in de gevangenis. Naast deze twee verdachten kon de politie ook nog twee andere mogelijke verdachten identificeren en arresteren. Dit duo werd eveneens op zaterdag opgemerkt.

Europees geseind

“Zij reden met een voertuig met Bulgaarse nummerplaten in de omgeving van Kleine Heide in Leest”, verduidelijkt Van de Sande. “Wanneer onze collega’s hen aan de kant zette, hadden ze erg onsamenhangend verhaal. Naar eigen zeggen waren ze onderweg naar het Nederlandse Zwolle, maar in de GPS van hun voertuig stond Leest ingegeven.” Bij het doorzoeken van de wagen vonden de agenten verder nog inbrekersmateriaal. Naast zaklampen en handschoenen ging het ook nog om hoofddeksels. De twee mannen van 47 en 56 jaar oud uit Bulgarije deze keer werden ter beschikking gesteld van het parket. De 47-jarige man is geen onbekende voor de politie. “Hij staat geseind in Europa naar aanleiding van een ander dossier”, besluit Van de Sande.

Het onderzoek wordt verdergezet door de lokale recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek

