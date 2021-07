Politie haalt zwaar dronken vrouw uit verkeer: “Ze had 3,5 promille in haar bloed”

De vrouw werd opgemerkt omstreeks 19.30 uur. Ze was met haar wagen stilgevallen op het kruispunt van de Liersesteenweg met de Caputsteenstraat. “Wanneer onze collega’s ter plaatse kwamen, stelden ze vast dat het voertuig van de vrouw werd tegengehouden door omstaanders”, vertelt politiewoordvoerder Danny Dumolin. “De vrouw kon nog maar amper op haar benen staan.” De vrouw werd meegenomen naar het politiekantoor en de wagen werd verplaatst naar een veiligere plaats. Eens aangekomen in het politiekantoor moest ze een ademtest ondergaan. “Ze had maar liefst 3,5 promille in haar bloed”, gaat eerste commissaris Dumolin verder. “De vrouw mocht haar roes gaan uitslapen in een politiecel.” De vrouw zal het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Ze riskeert er naast een rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot zo’n 3.000 euro.