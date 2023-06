Politie haalt dronken bestuurder van Speedpedelec zonder helm uit het verkeer

Dieven stelen speed pedelec en elektri­sche step in Mechelen

De nieuwste elektrische vervoersmiddelen zijn duidelijk ook bij dieven in trek. Een onbekende heeft een speed pedelec gestolen in de Mgr. Scheppersstraat in Mechelen. De dief beschadigde er het slot van een garagebox, en kon zo met de supersnelle elektrische fiets aan de haal gaan.