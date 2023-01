Politie geeft dan toch beelden vrij van man die Margot (33) aanrandde: “Blijkbaar moest mijn verhaal eerst in de krant staan”

Mechelen/BeerzelPolitiezone Bodukap heeft beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van de aanranding van Margot Cattersel (33) uit Beerzel. Opvallend, want recent kreeg de vrouw nog een brief van Justitie met de melding dat haar dossier geen gevolg kreeg en deed ze haar verhaal in onze krant .

Margot werd op 2 december aangerand in het station van Mechelen. De vrouw diende achteraf klacht in bij de politie, maar het dossier kreeg geen gevolg. De vrouw stuurde op haar beurt een brief naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om de gang van zaken aan te klagen. “Ik ben vijf keer naar het politiekantoor gestapt en er zijn duidelijke beelden, waarom krijgt mijn zaak dan geen gevolg?”

De beelden van de verdachte bleven binnen de politiezones en werden niet vrijgegeven, tot nu dus. Op de beelden is een man van rond de 50 en 60 jaar oud te zien, met korte grijze haren en een lichtbruine manteljas.

“Op vrijdag 2 december tussen 17.45 en 18 uur werd een vrouw lastig gevallen door een man in het station van Mechelen. De man werd achteraf door het slachtoffer herkend op beelden die gemaakt werden door de stationscamera’s. Is er iemand die de verdachte herkent of meer informatie heeft?”, plaatste de politiezone op haar sociale media.

Eerst in krant

“Ik ben blij dat de beelden nu wel worden verspreid en hopelijk levert het iets op. Wat ik wel opmerkelijk vind, is dat ik dit moest vernemen via een vriendin. Justitie heeft me niet zelf op de hoogte bracht. Blijkbaar moet je ook eerst je verhaal in de krant doen. Een dag na het artikel kunnen plots wel de beelden openbaar worden vrijgegeven”, reageert Margot nu.

