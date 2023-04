Politie flitst 708 chauffeurs tijdens flitsmarathon: “Toch enkele opvallende vaststellingen”

Joppe, Livia en Rens zetten zich schaakkam­pi­oen

De TSM-Schaakklub organiseerde het afgelopen weekend de 29ste editie van het Jeugdkampioenschap van Vlaanderen. 163 jongeren namen het in verschillende leeftijdscategorieën tegen elkaar op in Campus Botaniek in Mechelen. De hoofdprijzen gingen naar Oost-Vlaanderen: bij de jongens kroonde Basiel Verbeke van de Kon. Gentse SKRL zich tot laureaat, bij de meisjes Diana Musabayeva van Merelbeke. De Mechelaars lieten zich niet onbetuigd. De regio telde drie jeugdkampioenen: Joppe Raats (KMSK) en Livia De Wachter (TSM-SK) bij de junioren (-20) en Jens Cuyvers (KMSK) bij de miniemen (–12). De prijzen werden uitgereikt door onder meer Vlaams minister Matthias Diependaele, verschillende Mechelse politici en de voorzitter van de Vlaamse Schaakfederatie.