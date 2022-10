Politie controleert 1.099 chauffeurs tijdens WODCA-controle: “Zes chauffeurs moeten rijbewijs inleveren voor 15 dagen”

voetbal eerste nationale Nederlan­der Cheickna Touré is nieuwe spits van Rupel Boom, Amerikaan­se eigenaar bevestigt vertrouwen in coach Demets: “Ontslag is niet de juiste beslissing”

Rupel Boom heeft met Cheickna Touré zijn offensieve versterking beet. De 20-jarige Nederlander was transfervrij nadat het seizoen in Zweden, hij was er aan de slag bij vierdeklasser Asarums, afliep eind september. De verwachtingen rond de rijzige spits zijn hooggespannen, want Rupel Boom scoorde dit seizoen amper vijf keer en telt nog altijd maar twee puntjes. Een sportieve malaise waar eigenaar Nathan Crockett deze week, exact twee maanden na de competitiestart, op reageerde via sociale media.

21 oktober