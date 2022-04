Politie betrapt twee autobestuurders onder invloed van drugs: “Een van hen liep drie maanden geleden ook al tegen de lamp”

Mechelen Alle ploegen van voetbal­club SK Heffen spelen binnenkort aan Gentse­steen­weg: “Dit jaar nieuwe kunstgras­vel­den, op termijn nieuw gebouw”

Voetbalclub SK Heffen wordt op termijn gecentraliseerd aan de Gentsesteenweg, waar de eerste ploeg al speelt. De jeugdploegen aan de Mechelseweg verhuizen tegen het najaar naar de pleinen aan de Gentsesteenweg, die met de financiële hulp van het stadsbestuur worden vernieuwd. SK Heffen zal in de toekomst ook het veld van Leest United inpalmen. “Voor het clubgevoel is het ideaal dat we gaan samenhokken”, klinkt het.

