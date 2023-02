Politie betrapt handleerse chauffeurs tijdens alcohol- en drugscontroles

Voetbal Jupiler Pro League “Een beetje oorlog in de kleedkamer”: Nikola Storm en KV Mechelen geven zege helemaal weg in Eupen

De eerste uitzege sinds 10 september leek een feit voor Malinwa, totdat het met twee tegengoals van de hemel naar de hel ging Am Kehrweg. Zo doemt het degradatiespook opnieuw op Achter de Kazerne. “Wedstrijden op deze manier weggeven, is niet meer acceptabel”, was Nikola Storm duidelijk.

12 februari