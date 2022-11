Politie betrapt erg hardleerse chauffeurs tijdens WODCA-controles: “Eén chauffeur (23), zonder rijbewijs, werd al voor de vijfde keer betrapt”

MechelenDe politie van Mechelen-Willebroek heeft bij WODCA-controles afgelopen weekend 23 chauffeurs betrapt onder invloed van alcohol of drugs. Voor verschillende onder hen was dat niet voor de eerste keer. Eén van deze chauffeurs liep zelfs al voor de vijfde keer op twee jaar tijd tegen de lamp.

Deze chauffeur werd opgemerkt door de politie in Mechelen. Hij parkeerde zijn wagen, dat overigens niet van hem was, op de pechstrook van de R6. “Hierop werd beslist om zowel het voertuig als de chauffeur te controleren. Toen bleek dat hij onder invloed was van cannabis”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “In de wagen werd bovendien nog een gebruikershoeveelheid cannabis gevonden. Deze werd in beslag genomen.”

Tijdens de vaststellingen en op het moment dat de politie het rijbewijs wilde intrekken voor vijftien dagen bleek dat de chauffeur, een 23-jarige jongeman, geen rijbewijs had. Wel heeft hij ooit een voorlopig rijbewijs gehad. “Maar dat was al geruime tijd vervallen”, aldus Van de Sande. “Daarom werd beslist om het voertuig in beslag te nemen. We deden dit met een stuurstang.”

13.000 euro aan boetes

Later bleek dat de 23-jarige chauffeur geen onbekende is voor de politie én de politierechter. De afgelopen twee jaar liep hij al vier keer eerder tegen de lamp. Dat was onder meer het geval in maart 2021 en twee keer in april 2021. “Ook toen was zijn voorlopig rijbewijs al vervallen”, klinkt het nog. “In september 2020 werd hij ook al een keer gecontroleerd."

Toen bleek dat zijn voorlopig rijbewijs was ingetrokken en reed hij rond terwijl hij zijn herstelexamens nog niet opnieuw had afgelegd. “Hij verklaarde ons spontaan dat hij in totaal al 13.000 euro aan boetes heeft moeten betalen”, luidt het. De chauffeur zal het opnieuw mogen gaan uitleggen op de rechtbank. Net zoals zes andere chauffeurs waarvan het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

Geen rijbewijzen

“Twee chauffeurs waren onder invloed van cannabis. Eén van hen was een 19-jarige die zijn rijbewijs nog maar minder dan een week in het bezit had”, vertelt Van de Sande. “Eén chauffeur had bovendien nog naast drugs ook alcohol in zijn bloed en drie chauffeurs tot slot bliezen tussen de 1,7 en 1,9 promille.” De politie controle afgelopen weekend in totaal 1.170 chauffeurs.

Naast de zes chauffeurs die hun rijbewijs onmiddellijk mochten inleveren voor 15 dagen én de 23-jarige hardleerse chauffeurs, werden er nog zeven rijbewijzen ingetrokken voor 6 uren en leverden negen chauffeurs hun rijbewijs in voor 3 uren. “We verbaliseerden ook nog drie chauffeurs die rondreden zonder enig rijbewijs en de auto kregen toevertrouwd door iemand. Ook zij zullen mee geverbaliseerd worden”, besluit Van de Sande.

