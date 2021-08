Politie betrapt dronken chauffeur (51) terwijl hij op twee velgen rijdt: “Hij had 2 promille alcohol in zijn bloed”

Mechelen Alle KV-supporters (met Covid Safe Ticket) opnieuw welkom bij thuiswed­strij­den: “Gaan geen apart vak met supporters zonder CST creëren”

10 augustus Supporters van KV Mechelen die op zondag 22 augustus de thuiswedstrijd tegen Union Saint-Gilloise willen bijwonen, moeten aan de stadionpoort niet alleen een ticket of abonnement maar ook een Covid Safe Ticket (CST) voorleggen. Alle abonnementhouders zijn trouwens opnieuw welkom, een loting om de tribunezitjes in te vullen is niet langer van toepassing. Op de tribune moeten de supporters geen mondmasker dragen of afstand houden.