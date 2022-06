Politie betrapt 5 chauffeurs onder invloed van drugs tijdens BOB-actie: “Een chauffeur was op het moment van de controle een joint aan het roken”

“24 chauffeurs reden onder invloed van alcohol”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “5 chauffeurs testten positief op drugs.” Alle vijf chauffeurs die positief hadden getest op drugs moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. “Eén chauffeur was op het moment van de controle een joint aan het roken”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Een andere chauffeur had geen rijbewijs. Hij reed rond met het voertuig van zijn vader.”

Die laatste was op de hoogte dat zijn zoon met het voertuig aan rondrijden was. Hierop werd beslist om het voertuig in beslag te nemen en beide mannen te verbaliseren. Binnenkort zullen ze het allicht mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Een derde chauffeur die onder invloed was van drugs veroorzaakte een verkeersongeval. Het bleef bij heel wat stoffelijke schade. Het voertuig was volgens de politie total loss. De man bleek uit de speekseltest cocaïne en amfetamines te hebben gebruikt.