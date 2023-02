Politie betrapt 34 automobilisten onder invloed: negen bestuurders moeten rijbewijs afgeven

Parket en stad zaten samen over aanslagen in Mechelen: “Bekeken welke informatie er gedeeld kan worden”

De voorbije week zijn in er in twee Mechelse woonwijken aanslagen geweest met brandbommen. Gelet op mogelijke linken vanuit Mechelen naar de problematiek in Antwerpen nodigde burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) daarom het Antwerpse parket uit voor een gesprek: “Onze stad is geen eiland. De situatie noopt ook ons tot verhoogde waakzaamheid.”