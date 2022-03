“Plots was ik het muug”: Marie-Louise stopt na 59 jaar met Comtex

Risicopa­tiën­te, maar toch heropent Ma­rie-Loui­se (74) haar levenswerk: “Stoffen­win­kel is mijn amusement”

De heropening van de stoffenwinkels heeft maandag voor een rush gezorgd van mensen die zelf een mondmasker willen maken. In Mechelen was het zowel bij Nostex, Veritas als Stitch & Co rijtje schuiven en ook bij Comtex was het druk. Dat ook de winkel op de IJzerenleen open is, mag verbazen, want uitbaatster Marie-Louise Verheyen (74) behoort tot de risicogroep. Ze twijfelde geen moment. “Zeven weken sluiting was lang genoeg!”

4 mei