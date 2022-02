Plopsa hoopt nog dit jaar te kunnen starten met bouw van “mooiste waterpretpark van Europa”

Mechelen Cipiers vinden drugs bij gedetineer­de die zich komt aanmelden in gevangenis

Het parket in Mechelen heeft een effectieve celstaf gevorderd van 18 maanden en een geldboete tot 8.000 euro tegen Noraden E.M. De man stond terecht voor het bezit van cocaïne en cannabis in de gevangenis. Hij liep eind december 2020 tegen lamp tijdens een douche in de gevangenis. Hij had zich kort daarvoor aangemeld omwille van het uitvoeren van een opgelegd straf. Voor het parket waren de feiten voldoende bewezen, voor de verdediging niet. De advocaat van E.M. ging vol voor de vrijspraak. Meester Dirk Jacobs stelde zich heel wat vragen over waar de drugs werd gevonden. “Dat gebeurde op een natte handdoek”, klonk het. “Misschien heeft hij de handdoek daar gelegd en lagen er nog wat restanten van een andere gebruiker. Want laat ons eerlijk zijn. Dit gaat om zeer kleine hoeveelheden. Daarom stel ik me ook de vraag hoe deze exact kon worden afgemeten.” Ondergeschikt aan de vrijspraak pleitte de advocaat voor een straf met uitstel.

22 februari