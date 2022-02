Plopsa dient vergunningsaanvraag in voor “mooiste waterpretpark van Europa”

Symbolisch met een druk op de knop diende Plopsa woensdagavond in Technopolis de aanvraag in voor de milieuvergunning voor wat “het mooiste waterpretpark van de Benelux of zelfs van Europa” moet worden. Plopsa laat niets aan het toeval over. “Dit is het best voorbereide dossier dat we ooit hebben gemaakt”, verzekert CEO Steve Van den Kerkhof.

Hij verwacht dan ook tegen de zomer een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het project. “Normaalgezien zouden we kunnen bouwen op zeventien maanden tijd, maar dat kan hier niet omdat we gefaseerd moeten werken. Gestart wordt met het parkeergebouw, daarna pas met de zweminfrastructuur. Daardoor zal de bouw een kleine twee jaar duren.”

Het parkeergebouw zal bereikbaar zijn via een nieuwe weg meteen rechts bij het binnenrijden via de rotonde. Het wordt een open gebouw uit drie bouwlagen uit cortenstaal met plaats voor 1.152 wagens en 320 fietsen. De parking zal dienst doen voor zowel Technopolis als de zwembaden. De huidige parkeerplaatsen voor het doe-centrum worden voorbehouden voor bussen.

Volledig scherm Een impressie van Plopsaqua Mechelen. © Plopsa

Volgens de CEO resulteert de komst van Plopsa niet in mobiliteitsproblemen. “Bezoekers van een waterpark komen gespreid over de dag. Daarnaast investeren we 250.000 euro in een pot van de stad om mobiliteitsingrepen te doen in de buurt.”

De zwembaden met verticale houten belatting als bekleding komen aan de andere kant van een belevingsplein. Het ‘Zennebad’, de vervanger voor stedelijk zwembad Geerdegemvaart, krijgt een groot competitiebad van 25 op 34 meter met daaraan een tribune. Het zal geschikt zijn voor waterpolo en biedt dankzij een gedeeltelijke diepte van 4 meter ook kansen voor duikers. Voor beginnende zwemmers en scholen komen er verder een kleiner 25-meterbad en een instructiebad.

Volledig scherm Voorstelling plannen Plopsaqua Mechelen. Kabouter Plop bij een maquette. © Wannes Vansina

Daarnaast komt het waterpretpark dat in het thema van Kabouter Plop, Samson en Bumba zal staan, met onder meer glijbaantoren, golfslagbad, wildwaterbaan, buitenzwembad, bubbelbaden en ligweide. “Mechelaars betalen het stedelijke tarief (momenteel 4,50 euro – red.) en kunnen daarmee beide bezoeken, niet-Mechelaars het gewone tarief – nu in Landen Hannuit 23,5 euro. Ze krijgen dus veel meer voor hetzelfde geld”, zegt de CEO.

Volgens sportschepen Abdrahman Labsir was woensdag een hoogdag. “Mechelen kampt al dertig jaar met een tekort aan zwemwater. We zijn Plopsa enorm dankbaar, al hebben we het zeker geen carte blanche gegeven. Vandaag leveren ze indrukwekkend maatwerk af.” Ook Technopolis is tevreden. “Dit zal voor ons een belangrijke boost betekenen”, zegt CEO Stephane Berghmans.

Volledig scherm Voorstelling plannen Plopsaqua Mechelen. CEO van Plopsa Steve Van den Kerckhof en schepen Abdrahman Labsir drukken op de knop. © Wannes Vansina

Maar mogelijk zijn de clubs nog het allerblijst. “Onze inschrijvingsmomenten zitten op een halfuur vol, wachtlijsten hebben we opgegeven omdat ze te lang werden. We zijn superblij”, reageert Pieter-Jan Van den Bon van de Mechelse Zwemschool. “Het was niet vijf voor, maar vijf na twaalf.”

Minder blij zijn de tegenstanders. Zij zamelden 7.420 handtekeningen in. De actiegroep wil vooral het volledige behoud van het Zennebeemdenbos. Volgens Plopsa blijft 88 procent behouden en wordt de rest elders in Mechelen dubbel gecompenseerd.

Volledig scherm Voorstelling plannen Plopsaqua Mechelen. Kabouter Plop bij een maquette. © Wannes Vansina