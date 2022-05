Planckendael neemt afscheid van zingende olifant: “Kanvar kan dames niet imponeren”

MuizenZoo Planckendael neemt de komende maanden afscheid van Kanvar. De olifantenstier kan zingen als de beste, maar er is meer nodig om de harten van koeien Kai-Mook en haar halfzus May Tagu te veroveren. Het dierenpark en de stamboekhouder gaan daarom op zoek naar een mannetje dat wél voor kleine olifantjes kan zorgen.

Dat wat op til is in het olifantenperk, blijkt uit de mooi versierde container die er staat. Het wil volgens coördinator Dierenzorg Ben Van Dyck niet zeggen dat Kanvar meteen weg is. “Het duurt nog wel een paar maanden voor hij alles geleerd heeft en vlot in en uit de kist kan.”

Maar dat hij vertrekt, staat vast. Nochtans is zijn taak niet vervuld. Hij kwam in 2017 over van Zoo Antwerpen om in opvolging van de imposante Chang voor nageslacht te zorgen bij kweekmoeders Kai-Mook en May Tagu. Het is net daar dat het schoentje knelt: het lukt hem niet.

Quote Op papier was hij, ook genetisch, de ideale match, maar hij blijft nog een stukje te klein om de vrouwen te imponeren Ben Van Dyck, Planckendael

Kweekprogramma

“Op papier was hij, ook genetisch, de ideale match, maar hij blijft nog een stukje te klein om de vrouwen te imponeren. Meer nog: ze negeren hem en gaan van hem lopen. Ook al is hij volwassen en is hij perfect in staat om te dekken.”

Kanvar zal nog groeien, maar daar willen ze in de zoo niet op wachten. “De stamboekhouder voor de Aziatische olifant wil dat onze twee koeien dringend drachtig worden. Zij zijn belangrijk voor het kweekprogramma omdat ze afstammen van een dier dat nog uit de vrije natuur komt.”

“Maar als we op Kanvar moeten wachten, dan zijn we twee of drie jaar verder. Dat is niet aan te raden, want door hen onbevrucht te laten, zou het kunnen dat hun cyclus verdwijnt en dan raken ze niet meer zwanger.”

Zestonner

Exit Kanvar dus. Hij moet plaatsmaken voor een imposantere stier. “We willen een grote zestonner naar hier halen.” Welke dat wordt, is nog niet bepaald. Op zich kan het geen probleem zijn: er zijn stieren genoeg. Wel moet gekeken worden naar het genetisch meest geschikte exemplaar. “Onze vurige hoop is dat het geen half jaar gaat duren voor hij hier is.”

Quote Hij neuriet als hij eet, gelukkig is of zich goed voelt. Dan zingt hij ‘hmmm’. Het is de enige olifant die ik ken die dat doet Ben Van Dyck, Planckendael

Neemt niet weg dat ze in Planckendael Kanvar gaan missen. Hij mag dan niet die grote dekhengst zijn waar ze op hadden gehoopt, hij had andere kwaliteiten. De stier kan immers … zingen.

“Hij neuriet als hij eet, gelukkig is of zich goed voelt. Dan zingt hij ‘hmmm’. Het is de enige olifant die ik ken die dat doet. Heel speciaal”, besluit Van Dyck. Bezoekers hebben dus nog een paar maanden de tijd om te horen hoe dat precies klinkt. De meeste kans hebben ze ’s morgens vroeg wanneer hij gras of hooi krijgt.

