Plaisancebruggen drie weken dicht ten behoeve van fietsers

“Die nacht in IKEA was pas het begin”: YouTuber Ryan heeft smaak te pakken (al kan dat verhaal nog staartje krijgen)

“We gingen er echt van uit dat we gevat zouden worden tijdens die nacht in de IKEA-winkel.” Maar desondanks heeft Ryan Joostens (22) de smaak klaarblijkelijk te pakken. Hij belooft immers nog meer “spannende filmpjes” te delen via zijn nieuwe YouTube-kanaal. Al is de vraag intussen of hij na die eerste stunt wel op beide oren kan slapen.