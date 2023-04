Pita en Marie maken opvolger voor film ‘Stapelgek van M’: “Nieuw visitekaartje afgeven”

MECHELEN 172 Mechelaars in één film

Over precies een week gaat in Lamot 'Stapelgek van M' in première, een filmisch sprookje van Said 'Pita' Aghassaiy over Mechelen en haar inwoners. Liefst 172 maneblussers figureerden in de ode aan de Dijlestad, die de ambitie heeft de Mechelaars te verenigen.