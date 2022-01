PFAS-vervuiling ontdekt nabij school en speeltuin in woonwijk: “Uit voorzorg nemen we de perimeter vrij groot”

MechelenTientallen gezinnen van de wijk Nekkerspoel in Mechelen krijgen van de stad de raad om voorzichtig te zijn met onder meer groenten en fruit uit hun tuin. Er is een PFAS-vervuiling ontdekt, afkomstig van een bedrijfje in de Lakenmakersstraat. Volgens schepen van Leefmilieu Patrick Princen is er geen gevaar voor de kinderen van de vlakbijgelegen school De WEGwijzer en de aangrenzende speeltuin. “Ik heb expliciet de vraag gesteld of er risico’s zijn voor de school en het antwoord is nee", zegt hij.

De vervuiling kwam aan het licht bij een analyse van alle risicoactiviteiten op het Mechels grondgebied, zoals dat ook in andere gemeenten gebeurt na het PFOS-schandaal in Zwijndrecht. Daaruit kwam een bedrijf dat gespecialiseerd is in oppervlaktebehandeling van metalen naar voren. Uit daaruitvolgend verkennend bodemonderzoek werd inderdaad een vervuiling vastgesteld.

In de bodem werden de toetsingswaarden voor bodemsanering in woongebied niet overschreden, maar het grondwater is een ander verhaal. Bij het onderzoek werd een waarde van 5 microgram per liter vastgesteld, terwijl dat volgens de norm maar maximaal 0,12 microgram per liter zou mogen zijn. Dat is het geval ter hoogte van de metaalbewerkingsactiviteiten door middel van oppervlaktebehandeling door dompelbaden.

Verchromen

PFAS werden vaak gebruikt bij toepassingen omdat ze vuil-, water en vetafstotend zijn. In de Lakenmakersstraat werden ze gebruikt als nevelonderdrukker bij galvanisatie en vooral bij het verchromen. Het eenmansbedrijf in een loods achter een woning – dat al 56 jaar bestaat - is nog altijd actief, maar dompelbaden worden sinds 2006 niet meer gebruikt.

Quote Het lijkt geen zeer zware vervuiling – de waarden gemeten op de site van de brandweer­ka­zer­ne zijn een tienvoud – maar we nemen het zekere voor het onzekere Patrick Princen, schepen van Leefmilieu

De stad Mechelen kondigde op advies van afvalstoffenmaatschappij OVAM en het Agentschap Zorg & Gezondheid een aantal zogenaamde ‘no regret’-maatregelen af vanuit een voorzorg, om een eventuele opstapeling van PFAS in het lichaam te beperken en te voorkomen. In een straal van honderd meter worden ouderen, kinderen tot 12 jaar, mensen met een verzwakt immuunsysteem en zwangere vrouwen opgeroepen om geen eigen groenten, fruit, eieren of kleinvee te eten.

Andere bewoners wordt aangeraden de voedingswaren goed te wassen en af te wisselen met producten uit de handel en slechts een ei per week te eten van eigen kippen. Ze krijgen ook de raad hun handen zeker voor de maaltijd goed te wassen en hun huis binnen schoon te maken met water. In een straal van 500 meter wordt gevaagd geen grondwater te drinken of te gebruiken in de moestuin.

Bewonersvergadering

Volgens schepen van Leefmilieu Patrick Princen werd de perimeter uit voorzorg vrij groot genomen. “Het lijkt geen zeer zware vervuiling – de waarden gemeten op de site van de brandweerkazerne zijn een tienvoud – maar we nemen het zekere voor het onzekere. Mogelijk gaat het om iets heel lokaal, een beschrijvend bodemonderzoek door OVAM moet meer duidelijkheid brengen.”

Vlakbij komen veel kinderen. Dat baarde ook de schepen zorgen. “Ik heb expliciet de vraag gesteld of er risico’s waren voor de school en het antwoord is nee. Ik wacht nog op laatste informatie, maar ook voor de speeltuin lijkt er geen probleem te zijn.” De omwonenden werden op de hoogte gebracht met een brief. Er volgt nog een digitale bewonersvergadering. De stad stelt meer informatie ter beschikking op www.mechelen.be/brabantchrom-pfas.

De oprichter van het eenmansbedrijf kon dinsdagavond geen commentaar kwijt, de zaakvoerder was niet bereikbaar.

Het gaat om de derde vervuiling met PFAS of PFOS in Mechelen. Naast de site in Nekkerspoel zijn ook het vroegere oefenterrein van de brandweer in de Dageraadstraat en een braakliggend terrein aan Chemours en DuPont vervuild door blusschuim.

