Personeel Match legt werk neer en blokkeert winkel: “Gaan ze lotje trekken om te bepalen wie mee mag naar nieuw filiaal?”

MechelenWie maandag inkopen wilde doen in het Match-filiaal aan de Haverwerf, stond voor een stakingspiket én een rij strategisch geplaatste winkelkarretjes. Het werk werd neergelegd omdat de vestiging eind augustus de deuren sluit, en het personeel meer duidelijkheid wil over hun toekomst. “Veel beloftes, maar we weten nog altijd niks.”

De staking in Mechelen had niets te maken met de andere syndicale acties die maandag in ons land gevoerd werden, maar wel met de eigen moeilijke situatie van de 22 vaste en nog een handvol losse medewerkers. In augustus gaat de winkel immers dicht, maar amper twee maanden voor het zover is, weten de personeelsleden nog altijd niet waar ze aan toe zijn. “Ik werk hier al meer dan dertig jaar en heb nooit eerder gestaakt”, klinkt het bij één van de medewerkers. “Maar nu zijn ze te ver gegaan. Eerst zouden we allemaal mee kunnen verhuizen naar een nieuwe winkel, maar nu zou daar nog plaats zijn voor slechts 8 à 10 mensen. Gaan ze lotje trekken, misschien?”

Koude douche

Dat de supermarkt de deuren zou sluiten, wist het personeel al sinds november. Toen raakte bekend dat Colruyt Group het winkelpand gekocht had — zonder dat Match dit wist. Nieuws dat toen al als een koude douche kwam. “Maar we zijn nu acht maanden verder en er werd ons van alles beloofd”, zucht een andere medewerker. “En nog altijd weten we niet waar we aan toe zijn.”

Volledig scherm Het personeel van Match in Mechelen legde maandag het werk neer. © Wannes Vansina

Nochtans lag er een sociaal plan op tafel. “Het was een goed akkoord, waar lang over onderhandeld werd”, zegt vakbondssecretaris Diana Minten (BBTK). “Het moest enkel nog ondertekend worden. Maar de directeur die het onderhandeld had, werd ontslagen. En de nieuwe vindt het te duur. Vorige week werd dat akkoord dan eenzijdig geannuleerd.”

En dat pikte het personeel niet, met een stakingsaanzegging tot gevolg. Maandag bleef de winkel alvast dicht, maar een vervolg wordt niet uitgesloten. “We wachten nu het signaal van de directie af”, aldus Diana Minten. “Maar ik sluit een tweede stakingsdag — op een ‘pijnlijkere dag’ dan maandag — niet uit.”

Welke voorwaarden?

De medewerkers willen vooral weten wat hen te wachten staat. “Als ze al aan de slag kunnen in die nieuwe supermarkt — die onder de parking in aanbouw voor de Keerdoksite komt — dan is de vraag aan welke loons- en arbeidsvoorwaarden dat zal zijn. Want een Match-filiaal zal het daar niet worden. Het zou eerder een Louis Delhaize worden.”

Sommige medewerkers kijken ook aan tegen veel grotere woon-werkverplaatsingen. “Er is sprake van overplaatsingen naar winkels in Leuven en Brussel. Dat zou een heel grote impact hebben op die mensen hun leven — de meesten komen nu gewoon met de fiets werken. Een overstap kan voor ons dus enkel op vrijwillige basis.”

Voorlopig kreeg onze redactie geen reactie van de directie van Match.

