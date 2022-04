Pelgrim met kruiwagen doet ‘t Hof BysSONder aan

Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Wa­ver opent toeris­tisch seizoen met fotoactie: “Neem foto en ontvang een SKW-drink­bus”

Vanaf nu tot het einde van de zomervakantie kan je meedoen aan ‘Op stap in SKW’: een fotoactie van Sint-Katelijne-Waver die aanzet om eropuit te trekken in de gemeente. Deelnemers vallen sowieso in de prijzen.

