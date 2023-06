Pat Donnez neemt dit weekend na 40 jaar afscheid van VRT: “Leven alsof het je laatste dag is? Nee, leef alsof het de éérste is”

We ontmoeten de radiomaker, auteur en performer bij hem thuis in hartje Mechelen. Dwars door een huis vol boeken gaat het naar zijn persoonlijke oase: de stadstuin achteraan. In de verte weerklinkt de afbraak van het vroegere ziekenhuis aan de Zwartzustersvest. “Anders hangt hier altijd een weldadige rust”, verzekert onze gastheer ons. We hebben het over hoe het allemaal met shampooflessen begon en hoe het nu voorlopig eindigt met een boek dat pretendeert een ‘gebruiksaanwijzing bij het leven’ te zijn – wat neemt hij daar nu zelf van mee? En hoe zit dat met die stad die hij liefheeft en haat tegelijkertijd? Beginnen doen we met de vraag wat hij voelt bij zijn afscheid. Is het mogen met pensioen gaan of toch eerder moeten?