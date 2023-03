Passiespel nu ook verkrijgbaar in boekvorm

Zo’n zeventig stille spelers vormen 43 tableaux vivants. Stanislas Huaux legde zowat de helft vast in krachtige foto’s, die in het boek worden gecombineerd met de poëtische teksten van schrijfster Marlies Verdoodt.

Het boek is te koop voor 35 euro in Salvator Boekhandel (webshop en in Mechelen), De Peerle (Mechelen), via de (online) woordenwinkel van Marlies Verdoodt of op bestelling bij de betere boekhandel.