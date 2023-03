Passagier van De Lijn lichtgewond na aanrijding

Preekstoel van BimSem keert na 82 jaar terug naar Mechelen: “Inboedel van kapel werd verkocht om appelen voor leerlingen te kopen”

De preekstoel van de Aloysiuskapel van BimSem, het Berthoutinstituut Klein Seminarie in Mechelen, is na 82 jaar terug thuis. “De preekstoel werd net na WOII verkocht aan de parochie van Burcht, voor de volle 15.000 frank. Dat geld had BimSem nodig om eten te kopen voor de leerlingen”, zegt directeur van de eerste graad Jurgen Moons. “We hebben de kerkraad van Burcht dan ook toepasselijk bedankt voor de schenking met een bak appelen.”