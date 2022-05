Passagier (22) wil wegrijden met auto nadat chauffeur positief blaast bij alcoholcontrole: “Hij had geen documenten op zak en was na arrestatie bijzonder opgefokt en agressief.”

MechelenEen 22-jarige man uit Moldavië is na een alcoholcontrole afgelopen weekend opgepakt. De twintiger zat als passagier in een voertuig dat werd tegengehouden tijdens een WODCA-actie. Wanneer de chauffeur positief blies, wilde hij met het voertuig wegrijden. “Maar niet enkel was hij duidelijk onder invloed van drugs, hij had ook totaal geen papieren op zak”, klinkt het.

De twintiger kon uiteindelijk zeer snel aan de kant worden gezet. Van zodra hij werd gecontroleerd, begon hij zich bijzonder weerspannig te gedragen. “Hij was compleet buiten zijn zinnen en agressief”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hij was opgefokt en was totaal ongevoelig voor enige fysieke prikkeling.” De verbalisanten moesten een extra interventieploeg bijvragen om de twintiger uiteindelijk tot bedaren te krijgen. De man verwondde daarbij ook nog eens twee politie-inspecteurs. Zij liepen gekneusde ribben en een gekwetst hand op.

Illegaal

Uiteindelijk mocht de twintiger de nacht doorbrengen in een politiecel. Daar weigerde hij ook nog een keer een drugstest. “Er kwam uiteindelijk een dokter ter plaatse en die stelde vast dat hij duidelijk onder invloed was van cocaïne en amfetamines”, gaat de politiewoordvoerder verder. De 22-jarige had op het moment van zijn arrestatie ook totaal geen documenten op zak. Geen rijbewijs, noch een paspoort. Bovendien kon hij geen andere taal praten dan Moldavisch.

Wanneer de politie uiteindelijk zijn echte identiteit had achterhaald, bleek dat de twintiger illegaal in ons land verbleef. “Hierop werd de man ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel”, luidt het nog. Het voertuig waarmee de 22-jarige passagier wilde wegrijden werd uiteindelijk in beslag genomen door de politie. Dit omdat het voertuig niet verzekerd was. Het rijbewijs van de oorspronkelijk chauffeur werd eveneens ingetrokken. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol en had 2,2 promille in zijn bloed.

Openbaar dronken

Tijdens de WODCA-actie van afgelopen weekend werden er in totaal 1.115 ademtesten uitgevoerd. Naast de chauffeur van het voertuig van de 22-passagier, werden er nog vier andere rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. “Twee van hen testten positief op het gebruik van drugs. Ze hadden een joint gerookt”, weet Van de Sande nog. “De overige twee chauffeurs waren onder invloed van alcohol en hadden tussen de 1,9 en 2,3 promille alcohol in het bloed. Die laatste kon overigens niet meer op zijn benen staan.”

Deze chauffeur vertoonde dus duidelijke kenmerken van openbaar dronkenschap. De man kwam zelfs ten val op het moment dat hij in de bureelwagen wilde stappen. “Gelukkig voor de chauffeur zonder al te veel erg”, besluit Van de Sande. Tot slot werden er tijdens de WODCA-controle nog elf rijbewijzen ingetrokken voor 3 uur en moesten achttien chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor 6 uur. Eén van deze chauffeurs veroorzaakte een ongeval met vluchtmisdrijf in Mechelen, maar werd uiteindelijk aan de kant gezet in Willebroek.