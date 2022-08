Pasgeboren hyena’s zijn primeur voor ZOO Planckendael: “Zowel bevruchting als geboorte zijn kleine mirakels”

Met het kweekkoppel Bongo en Luena neemt ZOO Planckendael deel aan het Europese kweekprogramma voor de soort. Zij zorgden samen voor de eerste nakomelingen. “De pasgeboren pups zijn egaal zwart en toch vertederend. Dat verwacht je niet bij deze dieren met hun indrukwekkende gestalte en sprekende snoet. Ze zijn ook al onmiddellijk kant en klaar: met hun pelsje en geopende ogen zijn ze zelfs redelijk fel en nieuwsgierig”, vertelt verzorger Frederik. De draagtijd van de gevlekte hyena bedraagt maar vier maanden. Ze werpen tot vier jongen in hun hol, waarvan er meestal één tot twee overleven. “Bovendien hebben de eerste zwangerschappen ook vaak geen succesvol einde. Zowel de bevruchting als de geboorte zijn kleine mirakels want het geboortekanaal bij hyena’s is ongewoon lang en met de nodige obstakels. Met deze twee pups kunnen we enkel maar glunderen. Dat is de ideale situatie want moeder Luena heeft twee tepels”, bevestigt curator Sarah. De pels van de jonge dieren is nog heel donker. De typische, camouflerende vlekken verschijnen na vier maanden. Het geslacht van de kleintjes is voorlopig nog niet gekend. Alle borelingen van 2022 krijgen een naam beginnend met de letter X. ZOO Planckendael is dus op zoek naar leuke namen geschikt voor hyena’s. “Iedereen mag suggesties doen op het Instagramaccount van ZOO Planckendael. De verzorgers kiezen er dan hun favorieten uit”, klinkt het.