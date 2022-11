Pas aangelegde zachte berm blijkt autoval: verschillende bestuurders rijden zich vast in de modder

Auteur Raymond Rombout was een van de ongelukkige bestuurders om vast te komen zitten. Hij wilde op het plein keren zoals vroeger wél kon en belandde in een gloednieuw plantvak. “Er stonden twee seinen om de nieuwe aanleg aan te geven: een in het begin, een op het eind. Daartussen: niks”, vertelt hij. Plankjes en andere hulpmiddelen mochten niet baten. “Een voorbijkomende politiepatrouille liet me blazen en controleerde mijn documenten. Terwijl ik hulp of raad had verwacht.”