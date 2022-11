Partij juwelen ontvreemd bij woninginbraak

Mechelen Viertal schuldig aan oplichting van autoverze­ke­ring: Celstraf­fen tot 15 maanden

De rechter in Mechelen heeft vier personen van Russische nationaliteit schuldig bevonden aan het oplichten van de verzekering. Zowel in 2019 als in 2020 vervalsten ze verzekeringsdocumenten nadat ze twee verkeersongevallen veinsden.

8 november