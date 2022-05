Parket vraagt 8 maanden voor man die twee dagen op rij werd betrapt met cocaïne in broekzak: “Het waren fratsen”

In 2019 werd hij twee dagen op rij opgemerkt door de politie van Mechelen-Willebroek. In beide gevallen was hij in het bezit van cocaïne. Deze zat verstopt in zijn broekzak. Nog opmerkelijk is dat hij twee keer werd aangetroffen in zijn wagen. Dit nadat zijn rijbewijs na de controle op de eerste dag werd ingetrokken. “Ik was compleet vergeten dat die cocaïne nog in mijn broek zat”, vertelde de man destijds aan de politie.