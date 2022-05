Parket vordert celstraffen tot 40 maanden tegen Albanese dievenbende

Eén slachtoffer stelde zich burgerlijke partij. Bij hem werden er verschillende juwelen gestolen. Het viertal, drie mannen én een vrouw, was actief tussen augustus en november 2020. Ze pleegden in totaal 16 feiten. De bende sloeg overal in België toe. In onze regio onder meer in Duffel. De verdediging van drie beklaagden betwistte de feiten niet. Zij vroegen een straf met uitstel. De vierde beklaagde tot slot vroeg de vrijspraak. Hij zou zijn voertuigen ter beschikking hebben gesteld, maar was daar naar eigen zeggen niet vanop de hoogte.